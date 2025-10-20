Luzerner Theater setzt auf Doppelspitze aus dem eigenen Haus

Keystone-SDA

Katja Langenbach und Wanda Puvogel übernehmen ab der Spielzeit 2026/27 als Doppelspitze die Intendanz des Luzerner Theaters. Beide sind seit fünf Jahren Teil des Leitungsteams unter der derzeitigen Intendantin Ina Karr.

(Keystone-SDA) Der Stiftungsrat des Luzerner Theaters hat für die neue Intendanz eine interne Lösung gewählt: Die bisherige Schauspieldirektorin Katja Langenbach und Wanda Puvogel, bisher Tanzdirektorin, übernehmen ab der Spielzeit 2026/27 gemeinsam die Nachfolge von Ina Karr.

Damit sollen die erfolgreiche künstlerische Entwicklung der vergangenen Jahre fortgeführt und der «co-kreative Ansatz» weiter gestärkt werden, teilte der Stiftungsrat am Montag vor den Medien mit.

Ina Karr leitet das Luzerner Theater seit der Saison 2021/22. Zuvor war sie unter anderem am Nationaltheater Mannheim, am Oldenburgischen Staatstheater und an der Oper des Staatstheaters Mainz tätig. Sie verlässt das Haus an der Reuss zum Ende der Spielzeit 2025/26.