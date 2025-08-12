Luzerner Werft Shiptec baut für den Thunersee ein Schiff
Die Luzerner Werft Shiptec der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) baut für den Thunersee ein neues Schiff. Die BLS Schifffahrt will mit diesem vor allem das Angebot im Winter ausbauen.
(Keystone-SDA) Das neue Schiff hat weniger Tiefgang und soll der BLS den Ausbau der Schifffahrt im Winter, wenn der See wenig Wasser hat, ermöglichen. Es soll aber auch im Sommer die bestehende Flotte verstärken und für besondere Anlässe eingesetzt werden können, wie die BLS Schifffahrt am Dienstag mitteilte.
Das Schiff wird mit einem hybriden Antriebssystem ausgestattet und hat eine Kapazität von 700 Passagieren. Es wird 55,8 Meter lang und 11,2 Meter breit. Es soll im Verlauf des Jahres 2028 in Betrieb genommen werden.
Die BLS Schifffahrt betreibt auf dem Thuner- und Brienzersee mehrere Ausflugsschiffe, darunter etwa den Raddampfer «Blüemlisalp», aber auch Motorschiffe wie die «Berner Oberland» oder die «Stadt Thun».