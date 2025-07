Mängel bei Kontrollen von Aargauer Take-Aways festgestellt

Keystone-SDA

Bei der Kontrolle mehrerer Spezialitätenläden und Take-Aways im Kanton Aargau haben die Polizei und das Migrationsamt in fünf Betrieben Verstösse festgestellt. In Aarburg AG wurde ein 32-jähriger Türke ohne Aufenthaltsbewilligung festgenommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) So seien in Lenzburg, Aarau und Buchs Verstösse bei Alterskontrollen und fehlende Produktbeschriftungen registriert worden, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. Zudem seien Waren vorläufig sichergestellt worden.

In einem Fall seien falsche Mehrwertsteuersätze angewendet worden. In sechs Betrieben gab es keine Beanstandungen. Die Kontrollen fanden laut Polizeiangaben am Dienstag zwischen 11.00 und 17.00 Uhr statt.

In Aarburg traf die Polizei nach eigenen Angaben zwei Personen an, die ohne Bewilligung arbeiteten. Einer davon, ein 32-jähriger Türke, verfügte über keine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz und wurde vorläufig festgenommen. Der anwesende Geschäftsführer wurde angezeigt.

Die Kantonspolizei werde auch künftig Kontrollen im Spezialgewerbe durchführen und Missstände konsequent zur Anzeige bringen, hiess es. Damit erfüllt die Polizei eine im Kantonsparlament erhobene politische Forderung.