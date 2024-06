Macron dankt Soldaten für D-Day-Einsatz – “Werden nicht vergessen”

(Keystone-SDA) Beim Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie vor 80 Jahren hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den damals eingesetzten Soldaten gedankt.

“Sie haben alles verlassen und alle Risiken für unsere Unabhängigkeit, für unsere Freiheit auf sich genommen. Das werden wir nicht vergessen”, sagte Macron am Donnerstag auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof in Colleville in Anwesenheit von US-Präsident Joe Biden und rund 170 Veteranen. “Die freie Welt brauchte jeden von Ihnen und Sie sind gekommen”, sagte der Präsident. “An unserer Seite haben Sie diesen Krieg geführt und wir haben ihn gewonnen.”

Macron zeichnete elf hochbetagte US-Veteranen für ihren damaligen Einsatz als Ritter der Ehrenlegion aus. Wenn eben möglich, standen die in Rollstühlen sitzenden Männer auf, um die hohe Auszeichnung entgegenzunehmen. “Sie sind hierhergekommen, also sind Sie für immer zu Hause, auf dem Boden Frankreichs, und wir vergessen nicht”, sagte Macron. Auch Präsident Biden schüttelte den Veteranen die Hand.

Zuvor hatte Macron bei einer Zeremonie auf dem britischen Soldatenfriedhof in Ver-sur-Mer die hohe Auszeichnung ebenfalls an die britische Veteranin Christian Lamb verliehen, die massgeblich an der Planung der Landungsoperation an der nordfranzösischen Küste im Zweiten Weltkrieg beteiligt war. “Sie haben uns ein Beispiel gegeben, das wir nicht vergessen werden.” Frankreich werde die britischen Truppen, die am D-Day gelandet seien, sowie ihre Waffenbrüder nie vergessen. “Dieser Glaube an die Freiheit, den sie nie verloren haben, diese ständige Selbstlosigkeit und Aufopferung leiten uns und sind uns eine Pflicht.”

Am 6. Juni 1944 waren Soldaten der Alliierten an den Stränden der Normandie gelandet. Der sogenannte D-Day markierte den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland von Westen her. Etwa 3100 Landungsboote mit mehr als 150 000 Soldaten machten sich auf den Weg nach Nordfrankreich.