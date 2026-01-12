The Swiss voice in the world since 1935
Management von Waadtländer Staatsrätin Valérie Dittli in der Kritik

Keystone-SDA

Die Waadtländer Staatsrätin Valérie Dittli wird in einem Bericht des Grossen Rates kritisiert. Dieser deckt "mangelhaftes Management, Misstrauen gegenüber der Verwaltung und unzureichend begründete Entscheidungen" auf.

(Keystone-SDA) Diese Probleme hätten «die institutionelle Funktionsweise geschwächt und das Personal beeinträchtigt», so die Delegation der Aufsichtsbehörden, die die Untersuchung zu den Problemen innerhalb des Finanzdepartements durchgeführt hat, das früher von Dittli geleitet wurde.

Diese Delegation war im März eingesetzt worden, um Klarheit über einen anderen Bericht des unabhängigen Experten Jean Studer zu erhalten. Auch dieser hatte mehrere Missstände innerhalb der Waadtländer Steuerbehörde festgestellt.

Die Delegation beschreibt eine Staatsrätin, die für solche Aufgaben «unzureichend vorbereitet» war, sowie Kommunikationsprobleme und «unangemessene» oder sogar «illegale Forderungen».

