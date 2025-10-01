The Swiss voice in the world since 1935
Manfred Bühler tritt als Gemeindepräsident von Cortébert zurück

Der SVP-Politiker Manfred Bühler hat den Rücktritt von seinem Amt als Gemeindepräsident von Cortébert per Ende Jahr angekündigt. Er präsidierte die Gemeinde im Berner Jura 11 Jahre lang.

(Keystone-SDA) Für Bühler sei der richtige Zeitpunkt gekommen, schrieb die Gemeinde am Dienstag auf ihrer Website. Eine Ersatzwahl wurde für den 30. November angesetzt. Bühlers Nachfolge soll das Amt ein Jahr lang ausüben können, bevor die regulären Wahlen stattfinden, wie die Gemeinde weiter schrieb. Das solle den Übergang im Falle weiterer Veränderungen erleichtern.

Bühler wurde am 1. Januar 2015 Gemeindepräsident von Cortébert, zuvor war er von 1999 bis 2010 im Gemeinderat. Er ist ausserdem Präsident der Berner SVP und seit mehreren Jahren Nationalrat.

