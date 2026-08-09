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Mann am Bahnhof Aarau niedergestochen

Keystone-SDA

Ein 19-jähriger Mann hat sich bei einem Streit am Bahnhof Aarau am Samstag schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei habe er mehrere Stichverletzungen aufgewiesen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über eine Schlägerei am Bahnhof Aarau ist gegen 18.20 Uhr eingegangen, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Die erste von mehreren Patrouillen sei innerhalb weniger Minuten vor Ort gewesen und im Bereich des Migrolino-Ladens bei der Treppe auf mehrere junge Männer gestossen.

Die Polizeikräfte hätten den schwerverletzten 19-jährigen Afghanen umgehend medizinisch versorgt. Ein Rettungswagen habe ihn in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmassliche Täter habe sich vor dem Eintreffen der Patrouillen entfernt. Die Kantonspolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung eröffnet.

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