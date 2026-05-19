Mann bedroht Ladenangestellte in Laufen BL wegen Zigaretten

Keystone-SDA

Ein Mann hat am Montag die Angestellten in einem Avec-Shop in Laufen bedroht. Er erbeutete Zigaretten und flüchtete zu Fuss. Die Kantonspolizei Baselland nahm den 35-jährigen Schweizer Tatverdächtigen fest, wie es in ihrem Communiqué vom Dienstag heisst.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Raubüberfall ereignete sich um 05.30 Uhr an der Bahnhofstrasse. Personen wurden dabei keine verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eingeleitet und beim Zwangsmassnahmengericht Haft beantragt, wie die Polizei schreibt.