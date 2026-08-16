The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Mann bei Auseinandersetzung am SBB-Bahnhof in Basel verletzt

Keystone-SDA

Ein 42-jähriger Mann ist am Samstagabend bei einer Auseinandersetzung im SBB-Bahnhof verletzt worden. Er wurde von der Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat einen mutmasslichen Tatverdächtigen kontrolliert und der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gemeldet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auf dem Gleis 20 vor einem stehenden Zug war es zu einem zunächst verbalen Streit zwischen den beiden Männern gekommen. In dessen Verlauf griff der 40-jährige Tatverdächtige den 42-jährigen Geschädigten tätlich an, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte.

Der 42-Jährige verlor in der Folge das Gleichgewicht und stürzte auf die Gleise. Er verletzte sich dabei. Anwesende Personen konnten ihn wieder aufs Perron ziehen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun den Grund des Streits und den genauen Tathergang.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft