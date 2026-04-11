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Mann bei Auseinandersetzung in Zürich schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung in Zürich schwer verletzt worden. Die Täter flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Um etwa 23.30 Uhr kam es an der Kanzleistrasse neben dem Kanzleiareal im Zürcher Kreis 4 aus noch unbekannten Gründen zu einem Angriff einer Personengruppe auf zwei Männer und eine Frau, wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte.

Dabei wurde ein 35-jähriger Schweizer schwer verletzt. Er musste durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich hospitalisiert werden. Ein weiterer beteiligter Mann, ein 36-jähriger Schweizer, wurde leicht verletzt und ambulant betreut. Die 37-jährige Frau sei unverletzt geblieben. Die unbekannte Täterschaft flüchtete noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, wie es weiter hiess.

Der Tathergang ist laut Mitteilung unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei sowie der zuständigen Staatsanwaltschaft.

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