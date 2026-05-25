Mann bei Messerangriff in Meiringen BE verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist in Meiringen BE in der Nacht auf Sonntag bei einem Messerangriff verletzt worden. Der mutmassliche Täter sei nach der Tat geflüchtet und werde gesucht, teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntag mit.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über die verletzte Person nach einer Auseinandersetzung erreichte die Kantonspolizei Bern am Sonntag kurz nach Mitternacht. Gemäss ersten Erkenntnissen traf eine Gruppe von mehreren Personen nahe des Casinoplatzes auf Höhe der Bahnhofstrasse 29 auf eine zweite Personengruppe.

Aus noch zu klärenden Gründen griff ein Mann aus der zweiten Gruppe einen Mann aus der ersten Gruppe tätlich an. Dabei verletzte er ihn mit einem Messer. Der mutmassliche Täter und seine Begleiterinnen und Begleiter entfernten sich im Anschluss in Richtung Bahnhof.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Nachsuche konnte er bisher nicht angehalten werden. Der verletzte Mann wurde vor Ort durch die Ambulanz erstversorgt. Anschliessend brachte man ihn zur weiteren Behandlung in ein Spital.