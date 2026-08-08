Mann bei Sturz mit Baumaschine im Kanton Freiburg verletzt

Keystone-SDA

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Ein 32-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall im freiburgischen Belfaux verletzt worden. Seine Baumaschine stürzte in die Tiefe und kam in einem Bach zum Stillstand.

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(Keystone-SDA) Der Mann war zuvor mit Planierungsarbeiten auf einem landwirtschaftlichen Grundstück beschäftigt, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte. Bei einem Rückwärtsmanöver verlor der 32-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte mit der Baumaschine etwa 15 Meter einen Abhang hinunter.

Die Maschine überschlug sich laut der Mitteilung zweimal und kam im etwa dreieinhalb Meter tiefer gelegenen Bach Tiguelet auf den Rädern zum Stehen. Der verletzte Fahrer musste von der Feuerwehr und einer Rettungskolonne aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschliessend brachten ihn Rettungssanitäter in ein Spital.

Während der Bergungsarbeiten war die Bahnstrecke zwischen Givisiez und Belfaux für rund eine Stunde unterbrochen. Die Polizei untersucht die genauen Umstände des Unfalls.