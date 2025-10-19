Mann bei Unfall mit Motorkarren in Klosters-Serneus GR verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Unfall mit einem Motorkarren am Samstagnachmittag in Klosters-Serneus GR ist der Lenker des Fahrzeugs verletzt worden. Er wurde unter dem Motorkarren eingeklemmt.

(Keystone-SDA) Der 57-jährige Mann war auf dem Pagrüegerweg unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Um 16 Uhr kollidierte das Fahrzeug auf der einspurigen Fahrbahn mit einer bergseitigen Mauer, woraufhin das Fahrzeug nach links in Richtung Bahngeleise kippte.

Der Lenker wurde vom Sitz geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Strassenrettung Klosters geborgen werden. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde er mit der Rega ins Kantonsspital Chur geflogen. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bahnstrecke während rund einer Stunde gesperrt.