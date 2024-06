Mann ertrinkt in der Limmat in Zürich

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 31-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in der Limmat zwischen Zürich und Fahrweid ertrunken. Der Unfallhergang wird laut Polizei abgeklärt.

Gegen 19.20 Uhr ging ein Notruf ein, dass ein Mann beim Schwimmen in der Limmat abgetrieben sei, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Es wurde daraufhin eine Suchaktion zu Wasser, Land und aus der Luft durchgeführt. Nach rund einer Stunde ging bei der Einsatzzentrale der Polizei die Meldung ein, dass ein Mann an einem Steg in Fahrweid festhänge. Der 31-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.

Neben der Kantonspolizei standen laut Mitteilung auch die Stadtpolizei und Feuerwehr Dietikon, die Berufsfeuerwehr Zürich, Schutz und Rettung Zürich, der Rettungsdienst des Spitals Limmattal sowie die Alpine Air Ambulance im Einsatz.