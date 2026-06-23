Mann fällt auf der Flucht vor Polizei in Biel BE in die Zihl

Keystone-SDA

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Ein 35-jähriger Mann hat sich am Sonntagabend in Biel BE eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei begab er sich auf ein Boot in der Zihl, fiel ins Wasser und wurde schliesslich im Fluss von der Polizei angehalten.

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(Keystone-SDA) Danach kam er zur Untersuchung ins Spital und anschliessend auf die Polizeiwache, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte. Ursprünglich war die Polizei ausgerückt, weil gegen 20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einer Frau gemeldet wurde. Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits wieder weg. Danach kehrte er wieder auf den Balkon der Frau zurück und sie meldete sich erneut bei der Notrufzentrale. Bei der neuerlichen Ankunft der Polizei ergriff der Mann die Flucht.

Während der Verfolgungsjagd setzte die Polizei laut Mitteilung einen Diensthund und eine Drohne ein. Sie lokalisierte den Mann auf dem Zihluferweg in Port. Er bestieg ein Boot, wo er die Polizei gemäss Mitteilung mit einem «gefährlichen Gegenstand» bedrohte. Die Einsatzkräfte setzten den Taser ein, worauf der Mann in die Zihl fiel und davon schwamm. Mithilfe eines zivilen Bootes und mit Unterstützung der Gewässerpolizei verfolgte die Polizei ihn weiter, bis sie ihn um 23.10 Uhr festhalten konnte. Er werde sich vor der Justiz verantworten müssen, hiess es weiter.