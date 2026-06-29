Mann flüchtet in Diessenhofen TG mit E-Trottinett vor der Polizei

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Thurgau hat am Sonntagvormittag einen 56-jährigen Mann festgenommen. Er hatte sich mit seinem Elektro-Trottinett einer Geschwindigkeitskontrolle entzogen, bei der er in Basadingen TG mit 85 km/h gemessen wurde. Sein Fahrzeug ist nur für 20 km/h zugelassen.

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(Keystone-SDA) Weil der Mann nicht anhielt, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Montag in einer Mitteilung. Auf seiner Flucht stürzte er und ging leicht verletzt zu Fuss weiter.

Schliesslich konnte die Patrouille den Deutschen festnehmen. Er wurde als fahrunfähig eingestuft. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme sowie eine Urinprobe an.

Fehlende Berechtigung und Zulassung

Nebst der Geschwindigkeitsüberschreitung ausserorts führten Abklärungen der Kantonspolizei Thurgau zu weiteren Verstössen. Der Mann besass nicht die erforderliche Motorradkategorie in seinem Führerausweis, erklärte ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Hinzu kommt, dass das Trottinett, welches gemäss Polizeisprecher nur mit maximal 20 km/h gelenkt werden darf, nicht für den Strassenverkehr zugelassen war.

Drogen und illegale Waffe

Weiter muss sich der Mann auch für Verstösse gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten. Während seiner Flucht warf er einen Schlagring und Betäubungsmittel weg.

Welchen Drogen sich der Mann dadurch zu entledigen versuchte, wollte die Polizei auf Anfrage nicht erläutern. Der 56-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.