Mann gerät in Marbach SG in eine Maschine und verletzt sich schwer

Bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in Marbach hat sich am Mittwoch ein Mann schwer verletzt. Der 48-Jährige war gemäss der Polizei mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als er mit einem Bein in eine Fördermaschine geriet. Er wurde von der Rega in ein Spital geflogen.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr befreite den 48-Jährigen mit einem Spezialwerkzeug, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.