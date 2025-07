Mann gibt bei Streit in Brugg AG Schreckschuss ab

Keystone-SDA

Ein 35-Jähriger hat am Dienstagabend bei einem Streit in Brugg AG mutmasslich einen Schreckschuss aus einer Pistole abgegeben, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr auf dem Neumarktplatz. Niemand wurde verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nachdem der Polizei ein lautstarker Streit zwischen zwei Männern sowie ein darauffolgender Schuss gemeldet wurde, rückte sie mit mehreren Patrouillen an und leitete eine weiträumige Fahndung ein, wie es weiter heisst. Ein mutmasslich am Streit beteiligter 47-Jähriger sei im weiteren Verlauf an den Ort des Vorfalls zurückgekehrt.

Der 35-jährige mutmassliche Schütze sei im Rahmen der Fahndung festgenommen worden. Er wird verdächtigt, während des Streits eine Pistole gezogen und einen Schuss daraus abgegeben zu haben. Laut der Polizei war die Waffe aber nur mit Schreckschusspatronen geladen.

Es bestehen keine Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Ereignis vom 26. April, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein 24-jähriger Mann wird verdächtigt, an dem Tag auf einem Parkplatz in Brugg mehrere Schüsse auf ein Auto abgegeben und einen 31-Jährigen verletzt zu haben.