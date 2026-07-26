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Mann gibt nach Streit in Zug bei Burgdorf BE einen Schuss ab

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung in einem Zug bei Burgdorf BE hat ein Mann am Samstagabend einen Schuss abgegeben. Ein Jugendlicher verletzte sich im Verlauf des Streits leicht, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Auseinandersetzung am Samstagabend gegen 20.05 Uhr ging ein verbaler Streit voraus. Der Mann setzte daraufhin Pfefferspray gegen den Jugendlichen ein. Dieser bedrohte den Mann mutmasslich mit einem Messer und verletzte sich dabei selbst leicht.

Anschliessend zog der Mann eine Faustfeuerwaffe und gab einen Schuss in Richtung Boden ab. Beide Beteiligten verliessen daraufhin den Zug. Andere Passagiere wurden nicht verletzt, wie die Polizei weiter schrieb.

Die Polizei hielt den Mann kurz darauf am Bahnhof Burgdorf an und stellte die Waffe sicher. Der Jugendliche wurde ebenfalls wenig später in der Umgebung des Bahnhofs angehalten.

Die Kantonspolizei Bern nahm unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf und sucht Zeugen.

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