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Mann in Biel BE bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen in Biel bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Er musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz nach 4.25 Uhr an der Neumarktstrasse in Biel. Die Einsatzkräfte fanden gemäss Polizeimeldung den schwer verletzten Mann im Bereich der Hausnummer 40 vor, wo er bereits von einem Ambulanzteam erstversorgt wurde.

Ersten Kenntnissen zufolge sei es kurz zuvor bei der Brücke Neumarktstrasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Der mutmassliche Täter konnte kurz darauf angehalten werden.

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