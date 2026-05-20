Mann in Weil am Rhein (D) angeschossen und schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in Weil am Rhein (D) bei Basel einen 44-jährigen Mann vor einem Café angeschossen und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr an der Hauptstrasse, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch mitteilte. Der Tatverdächtige sei anschliessend mit einer weiteren männlichen Person auf einem E-Scooter geflüchtet.

Eine grossangelegte Fahndung, bei der auch die Bundespolizei und der Zoll im Einsatz standen, verlief gemäss Mitteilung ohne Erfolg. Die Polizei sicherte rund um den Tatort umfangreiche Spuren. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie es weiter heisst. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen.