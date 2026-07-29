Mann mit Imitationswaffen in Lengnauer Bordell festgenommen

Keystone-SDA

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In Lengnau hat die Polizei am Dienstagabend einen Mann festgenommen, der in einem Laufhaus Drohungen ausgesprochen hatte. Bei ihm wurden zwei Imitationswaffen und ein Messer gefunden.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Vorfall an der Solothurnstrasse ging am Dienstag kurz vor 21.10 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann bewaffnet war, trafen die ausgerückten Patrouillen Sicherheitsmassnahmen rund um das Gebäude.

Als der Mann das Laufhaus verliess, nahmen ihn die Einsatzkräfte mit gezogener Waffe fest. Verletzt wurde laut der Mitteilung niemand. Weitere Ermittlungen zu den Ereignissen sind im Gang.

In einem Laufhaus können Sexarbeitende Zimmer anmieten. Die Kunden gehen durch das Haus und können die freien Personen ansprechen und gegebenenfalls ihre Dienste beanspruchen.