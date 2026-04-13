Mann nach Einbruch in Restaurant in Sarnen OW festgenommen

Keystone-SDA

Ein mutmasslicher Einbrecher ist am Samstag in Sarnen OW festgenommen worden. Der 26-Jährige war am Nachmittag in ein abgeschlossenes Restaurant eingestiegen und dort vom Wirt überrascht worden.

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(Keystone-SDA) Der Mann habe sich vom Tatort entfernt, teilte die Staatsanwaltschaft Obwalden am Montag mit. Er sei danach im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei festgenommen worden.

Bei dem mutmasslichen Einbrecher handelt es sich gemäss Mitteilung um einen Asylbewerber aus Marokko. Sie habe ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls, rechtswidrigen Aufenthalts, Hinderung einer Amtshandlung, Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, Sachbeschädigung und wegen weiterer Delikte eröffnet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Dem Mann drohe die Landesverweisung.