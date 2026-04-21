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Mann ohne Führerausweis fährt in Brunnen 90 km/h zu schnell

Keystone-SDA

Ein Mann ist in Brunnen in der Nacht auf Montag mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden. Er war zudem ohne gültigen Führerausweis unterwegs, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) In der Nacht auf Montag erfasste ein «semistationäres» Messgerät der Kantonspolizei Schwyz auf der Gersauerstrasse in Brunnen ein Auto mit 150 km/h ausserorts. Erlaubt sind auf diesem Streckenabschnitt 60 km/h, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei ermittelte einen 28-jährigen Nordmazedonier als mutmasslichen Lenker. Abklärungen ergaben, dass er keinen gültigen Führerausweis besass.

Der Mann muss sich nun wegen des Rasertatbestands vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verantworten. Ihm droht laut Mitteilung eine Freiheitsstrafe von einem bis vier Jahren.

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