Mann stirbt in Neuhausen SH an den Folgen einer Schussverletzung

Keystone-SDA

In Neuhausen am Rheinfall SH ist am vergangenen Dienstag ein Mann an den Folgen einer Schussverletzung verstorben. Die Staatsanwaltschaft geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der tödliche Schuss vom Verstorbenen selbst abgegeben wurde.

(Keystone-SDA) Der Schaffhauser Polizei wurde am 9. Dezember um 17.30 Uhr gemeldet, dass ein Mann durch eine Schussabgabe in einer Wohnung in Neuhausen schwer verletzt worden sei, wie diese am Dienstag mitteilte. Trotz sofortigem Ausrücken von Ambulanz, Feuerwehr und Polizei starb der 27-jährige Mann noch in der Wohnung an den Folgen der Schussverletzung.

Der Vorfall wird von der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich und dem Institut für Rechtsmedizin Zürich untersucht.