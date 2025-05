Mann verletzt sich bei Gleitschirmunfall in Klosters GR schwer

Keystone-SDA

Ein 52-jähriger Mann ist am Donnerstagvormittag in Klosters in der Nähe des Bärnet-Gipfels mit einem Gleitschirm abgestürzt. Die Rega flog ihn mit schweren Verletzungen ins Spital nach Chur, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Ein anderer Gleitschirmflieger beobachtete, wie der 52-Jährige in der Luft unkontrolliert an Höhe verlor und hinter einem Grat verschwand. Daraufhin flog er in die entsprechende Richtung und landete schliesslich beim abgestürzten Mann, alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden zur Klärung der Unfallursache werden unter der Leitung der Bundesanwaltschaft geführt, die für Delikte im Bereich der Luftfahrt zuständig ist.

Zwei weitere Gleitschirmflieger verletzten sich am Donnerstag in Küblis GR und Schiers GR leicht und wurden ebenfalls ins Spital gebracht. Einer prallte beim Landeanflug unsanft auf, ein anderer Gleitschirmpilot stürzte auf eine Wiese.