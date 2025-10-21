The Swiss voice in the world since 1935
Mann verletzt sich in Appenzell beim Transport eines Ofens

Keystone-SDA

Ein 34-jähriger Mann ist am Montag in Appenzell beim Transport eines Ofens eingeklemmt worden. Am Dienstagvormittag stürzte ein 26-jähriger Mann in Steinegg von einer Leiter. Er wurde dabei leicht verletzt.

(Keystone-SDA) Der 34-jährige Arbeiter habe sich beim Transport des Ofens im Treppenhaus mittelschwere Verletzungen im Brust- und Rückenbereich zugezogen, teilte die Innerrhoder Kantonspolizei mit. Er wurde vom Rettungsdienst geborgen und in Spitalpflege gebracht.

Am späten Dienstagvormittag kam es auf einer Baustelle in Steinegg zu einem weiteren Arbeitsunfall. Ein 26-jähriger Mann stürzte von einer Leiter und fiel 2,5 Meter tief auf den Betonboden. Er wurde vom Rettungsdienst Appenzell betreut.

