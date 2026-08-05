Mann verursacht bei Spurwechsel auf der A3 in Mols SG einen Unfall

Keystone-SDA

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Ein 52-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag im Hoftunnel auf der Autobahn A3 bei Mols SG in Richtung Zürich einen Unfall verursacht. Er wollte einem wegen einer Panne stillstehenden Auto ausweichen und kollidierte beim Spurwechsel seitlich mit dem Wagen eines 85-Jährigen.

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(Keystone-SDA) Das Auto des 85-Jährigen kippte aufgrund des Zusammenstosses auf die linke Fahrzeugseite. Dabei rutschte das Auto mehrere Meter weiter und kam schliesslich wieder auf allen vier Rädern zum Stillstand, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte.

Der Rettungsdienst brachte den Mann mit leichten Verletzungen ins Spital. Zuvor musste die Feuerwehr die Fahrertür seines Autos aufschneiden, um ihn aus dem Fahrzeug bergen zu können. Die weiteren beteiligten Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt.

Der 52-jährige Autofahrer wollte den plötzlichen Wechsel auf die Überholspur einleiten, weil zuvor ein Auto nach einer Rechtskurve aufgrund eines technischen Defekts mit eingeschalteten Warnblinkern zu stehen kam.

Der Tunnel musste für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden. Dadurch kam es zu einem Rückstau.