Mann verursacht Frontalkollision mit gestohlenem Lieferwagen

Keystone-SDA

Ein 27-jähriger Mann hat am Freitag in Rudolfstetten AG mit einem gestohlenen Lieferwagen eine Frontalkollision verursacht. Zuvor war der Fahrzeugdieb bereits in einen Verkehrsunfall in Hunzenschwil AG verwickelt gewesen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Drittperson meldete am Freitagmorgen das auffällige Fahrverhalten des Lieferwagens der Polizei, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Noch während des Gesprächs sei der Lieferwagenlenker abrupt auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Autofahrer kollidiert.

Der Autolenker sei im Fahrzeug eingeklemmt gewesen und musste zuerst durch die Feuerwehr geborgen werden, hiess es weiter. Er verletzte sich leicht bis mittelschwer, während der Lieferwagenlenker schwere Verletzungen davontrug. Die beiden wurden in verschiedene Spitäler gebracht.

Ermittlungen ergaben, dass der Lieferwagen Stunden zuvor im Kanton Solothurn entwendet worden war und dass es in Hunzenschwil bereits zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Der Lenker fuhr weiter, noch bevor die Polizei eintraf.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und die beteiligten Fahrzeuge – an denen hoher Sachschaden entstand – sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung und ordnete beim Beschuldigten eine Blut- und Urinprobe an.

