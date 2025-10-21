Mann wegen Mordes am neuen Lebenspartner seiner Frau vor Gericht

Seit Dienstag steht in Moutier ein Mann vor Gericht, der 2023 den neuen Lebensgefährten seiner Frau bei einer Tankstelle in Sonceboz erschossen haben soll. Laut Anklageschrift ertrug es der Ehemann nicht, dass sich seine Frau scheiden lassen wollte.

(Keystone-SDA) Der Angeklagte gab insgesamt fünf Schüsse auf das Opfer ab. Nach der Tat floh der Mann. Die Polizei leitete sofort eine Grossfahndung ein. Der flüchtige Täter stellte sich schliesslich am selben Tag an einer Zollstation in Basel.

Der Angeklagte, der in Hand- und Fussfesseln vor Gericht erschien, muss sich wegen Mordes, allenfalls vorsätzlicher Tötung sowie weiteren Delikten verantworten. Das Urteil des fünfköpfigen Kollegialgerichts wird am 4. November bekannt gegeben. Auf Mord steht eine Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren.