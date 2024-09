Mann wird nach Streit in Baden AG angeschossen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein Streit zwischen zwei Männern in Baden hat am Samstagmorgen einen Grosseinsatz der Polizei verursacht. Einer der Streithähne feuerte mehrere Schüsse auf seinen 34-jährigen Kontrahenten, der dabei verletzt wurde. Der mutmassliche Schütze wurde verhaftet.

Der Polizei sei gegen vier Uhr morgens alarmiert worden, dass mehrere Schüsse in Baden bei einem Hotel an der Mellingerstrasse gefallen seien, teilte die Kantonspolizei Aargau am Samstagnachmittag mit. In unmittelbarer Nähe des Tatorts habe sie eine verletzte männliche Person gefunden. Der 34-jährige Schweizer sei nach einer Erstversorgung durch Polizeibeamte ins Spital überführt worden.

Aufgrund der ersten Erkenntnisse und Aussagen von Auskunftspersonen rückte laut Polizeiangaben eine Person rasch in den Fokus der Fahndung. Ein 33-jähriger Schweizer aus der Region konnte in der Folge kurz nach dem Ereignis bei seinem Wohnort verhaftet werden. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eröffnet und die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen.