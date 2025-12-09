Markus Eigenmann übernimmt die Baselbieter Bildungsdirektion

Keystone-SDA

Der neugewählte Baselbieter Regierungsrat Markus Eigenmann (FDP) beerbt seine abtretende Parteikollegin Monica Gschwind nicht nur im Rat, sondern auch in der Funktion. Er wird ab 1. Januar Direktor der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD), wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Eigenmann wird zudem Stellvertreter von Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer (SP), wie es heisst. Die anderen Mitglieder der Regierung sollen ihre Departemente behalten und das Kräfteverhältnis der Parteien bleibt unverändert.

Damit setzt sich der Baselbieter Regierungsrat in der kommenden Legislaturperiode neben Eigenmann aus Anton Lauber (Mitte, Finanz- und Kirchendirektion), Thomi Jourdan (EVP, Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion), Isaac Reber (Grüne, Bau- und Umweltschutzdirektion) und Kathrin Schweizer (SP, Sicherheitsdirektion) zusammen.

Eigenmann hatte im zweiten Wahlgang der Ersatzwahl am 30. November gegen seine Konkurrentin Sabine Bucher (GLP) obsiegt. Im ersten Wahlgang hatte niemand das absolute Mehr erreicht, die SVP-Kandidatin Caroline Mall hatte sich aber zurückgezogen und Eigenmann unterstützt.