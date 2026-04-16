Martin Neukom will Regierungsrat bleiben

Keystone-SDA

Der Grüne Zürcher Regierungsrat Martin Neukom will bei den kommenden Wahlen erneut antreten. Es sei in Sachen Klimaschutz "längst noch nicht alles erreicht", sagte der jetzige Baudirektor zu Radio SRF. Deshalb wolle er in einer weiteren Amtszeit die nächsten Schritte tun.

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(Keystone-SDA) Es ist keine Überraschung, dass der 39-Jährige bei den Zürcher Regierungsratswahlen im kommenden Jahr erneut antritt. Er habe ein Versprechen gemacht, sich in Sachen Klimaschutz zu engagieren, dies sei ihm gelungen, sagte er am Donnerstagmorgen im Interview beim Regionaljournal von Radio SRF. Doch am Ziel sei er noch nicht.

Neukom wurde vor sieben Jahren in die Kantonsregierung gewählt. Neben ihm tritt auch die Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) zur Wiederwahl an. Offen sind die Absichten von Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) und Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos). Carmen Walker Späh (FDP), Jacqueline Fehr (SP) und Ernst Stocker (SVP) hatten bereits kommuniziert, nicht mehr antreten zu wollen. Das Karussell für die Wahlen im April 2027 füllt sich demnach allmählich.