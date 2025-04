Martin Suter: Manche Lügen sind ein Liebesbeweis

Keystone-SDA

Der Schweizer Erfolgsautor Martin Suter (77) hält liebenswerte Lügen für salonfähig. In seinem neuen Buch "Wut und Liebe" erklärt die Figur namens Betty, was damit gemeint ist: "In der Liebe ist die Lüge ein Liebesbeweis. Die Wahrheit ist für die vorbehalten, die einem egal sind." Dazu sagte Suter im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur: "Ich bin einig mit Betty, es gibt liebenswerte Lügen, das würde mir auch gelingen." Im neuen Werk kommen so einige Lebenslügen ans Licht.

(Keystone-SDA) Charmant zu lügen ist für Suter demnach in Ordnung. «Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit» – das ist manchmal unglaublich brutal und lieblos», sagte er. «Es gibt Themen in guten Freundschaften, bei denen es die Wahrheit braucht, weil es eine Form der Zuwendung ist. Und es gibt Situationen in der gleichen guten Beziehung, in der es die Wahrheit nicht braucht, weil es verletzend ist.»