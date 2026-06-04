Maschinenbrand in Kirchberg SG verursacht hohen Sachschaden

Keystone-SDA

Bei einem Maschinenbrand in einer Firma in Kirchberg ist am Mittwoch ein Sachschaden von rund 210'000 Franken entstanden. Die Polizei und die Feuerwehr evakuierten sämtliche Personen aus dem Gebäude. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 12 Uhr meldeten Mitarbeitende einer Firma Rauch aus einer Maschine, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Ein offenes Feuer stellten die Einsatzkräfte zwar nicht fest, aber eine starke Rauchentwicklung an einer Produktionsmaschine. Die Feuerwehr dämmte diese ein und löschte den Brand.

Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Danach konnten die Mitarbeitenden die Firma wieder betreten. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund.