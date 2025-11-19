Massimo Guglielmetti wird neuer Luzerner Kantonsbaumeister

Der Luzerner Regierungsrat hat Massimo Guglielmetti zum neuen Leiter der Dienststelle Immobilien gewählt. Der 48-Jährige tritt die Stelle am 1. Dezember an.

(Keystone-SDA) Gemäss der Mitteilung der Staatskanzlei arbeitet Massimo Guglielmetti seit April als Leiter Baumanagement beim Kanton Luzern und ist Mitglied der Geschäftsleitung der Dienststelle Immobilien. Zuvor war er unter anderem bei den SBB in der Arealentwicklung Luzern Rösslimatt tätig und leitete über sechs Jahre das Projekt Durchgangsbahnhof Luzern.

Der Kanton Luzern hatte das Arbeitsverhältnis mit dem damaligen Kantonsbaumeister per Ende letztem April in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Dies, nachdem mehrere Mitarbeitende gekündigt hatten. Eine externe Administrativuntersuchung zur Dienststelle Immobilien hatte vor rund einem Monat keinen straf- oder personalrechtlichen Handlungsbedarf zu Tage gefördert.

Guglielmetti hat laut Mitteilung ein Diplom in Umweltwissenschaften und einen Doktortitel in Bodenphysik. Er ist verheiratet, Vater eines Kindes und lebt mit seiner Familie im Kanton Luzern.

Die Dienststelle Immobilien ist für alle kantonalen Hochbauten zuständig.