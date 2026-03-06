Max Hubacher spricht über Berliner Freundin

Keystone-SDA

Der Berner Schauspieler Max Hubacher hat im SRF-Podcast "Sykora Gisler" über seine Berliner Freundin gesprochen. Wegen ihr sei er auch Fan Fussballclubs Hertha geworden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Er habe wegen seiner Freundin, die aus dem Westen der Stadt stammt, seine Vorliebe für Hertha Berlin entdeckt, sagte der 32-Jährige, der seit zehn Jahren in der deutschen Hauptstadt lebt. Sie habe ihn regelmässig zu den Spielen mitgenommen und sei dort auch immer «voll mit dabei».

Als Podcast-Host Tom Gisler eine Anekdote erzählte, in der Hertha-Fans als «Assis» bezeichnet wurden, reagierte Hubacher lachend: «Er hat meine Freundin beleidigt, sie ist in dem Fall ein Assi. Dann bin ich auch assi. Und ganz ehrlich: Dann bin ich gern ein Assi.»

Wie «Blick» berichtete, hält der Schauspieler sein Privatleben sonst meist aus der Öffentlichkeit heraus und spricht nur selten über Beziehungen.