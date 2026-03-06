The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Max Hubacher spricht über Berliner Freundin

Keystone-SDA

Der Berner Schauspieler Max Hubacher hat im SRF-Podcast "Sykora Gisler" über seine Berliner Freundin gesprochen. Wegen ihr sei er auch Fan Fussballclubs Hertha geworden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Er habe wegen seiner Freundin, die aus dem Westen der Stadt stammt, seine Vorliebe für Hertha Berlin entdeckt, sagte der 32-Jährige, der seit zehn Jahren in der deutschen Hauptstadt lebt. Sie habe ihn regelmässig zu den Spielen mitgenommen und sei dort auch immer «voll mit dabei».

Als Podcast-Host Tom Gisler eine Anekdote erzählte, in der Hertha-Fans als «Assis» bezeichnet wurden, reagierte Hubacher lachend: «Er hat meine Freundin beleidigt, sie ist in dem Fall ein Assi. Dann bin ich auch assi. Und ganz ehrlich: Dann bin ich gern ein Assi.»

Wie «Blick» berichtete, hält der Schauspieler sein Privatleben sonst meist aus der Öffentlichkeit heraus und spricht nur selten über Beziehungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft