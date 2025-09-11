The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Mbappé: Meine Kinder sollen Abstand vom Profifussball nehmen

Keystone-SDA

Die künftigen Kinder von Kylian Mbappé sollen nach dem Wunsch des Weltklasse-Stürmers einen möglichst grossen Abstand vom Profifussball haben. "Auf jeden Fall würde ich meinem Kind nie raten, in die Welt des Fussballs einzutauchen", sagte der französische Nationalspieler in einem Interview mit der "L'Équipe". Auf die Frage, ob er sich auch vorstellen könne, dass seine Kinder den Fussball hassen könnten, antwortete der noch kinderlose Mbappé lachend: "Ich hoffe es. Aber ich glaube, leider ist der Ball nie weit weg."

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In dem sehr persönlichen und ausführlichen Interview beschreibt der Profi von Real Madrid auch die Schattenseiten des Profifussballs. «Ich sage gerne, dass die Leute, die ins Stadion gehen, das Glück haben, «nur» eine Show zu sehen und nicht zu wissen, was hinter den Kulissen passiert», äusserte der 26-Jährige: «Ehrlich gesagt, wenn ich diese Leidenschaft nicht hätte, hätte mich die Welt des Fussballs schon längst angewidert.»

Mbappé: «Das Leben ist grossartig»

Der Ruhm und das viele Geld brächten auch viele Probleme mit sich, erklärte Mbappé. Er wandere stets auf einem «schmalen Grat zwischen Paranoia und Wachsamkeit», wolle sich deshalb aber nicht die Freude am Leben ausserhalb des Fussballs nehmen lassen. «Ich bin fatalistisch, was die Welt des Fussballs angeht, aber nicht, was das Leben angeht», sagte er: «Das Leben ist grossartig.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft