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MCH Group und Informa Markets lancieren neue Luxusmesse in Basel

Keystone-SDA

Das Basler Messeunternehmen MCH Group und die internationale Veranstalterin Informa Markets haben am Donnerstag eine neue Messe für Uhren, Edelsteine und Schmuck angekündigt. Die "Basilia Jewellery & Watch Fair" soll ein jährlicher B2B-Event werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Messe soll in Basel stattfinden und eine Lücke im europäischen Veranstaltungskalender schliessen, wie es in einer begleitenden Medienmitteilung heisst. Bis heute fehle der Branche eine dedizierte internationale B2B-Plattform in Europa.

Die erste Ausgabe der «Basilia Jewellery & Watch Fair» soll im April 2027 in der Halle 2 der Messe Basel stattfinden. Vorgesehen sind 400 Ausstellerinnen und Aussteller.

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