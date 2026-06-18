MCH Group und Informa Markets lancieren neue Luxusmesse in Basel
Das Basler Messeunternehmen MCH Group und die internationale Veranstalterin Informa Markets haben am Donnerstag eine neue Messe für Uhren, Edelsteine und Schmuck angekündigt. Die "Basilia Jewellery & Watch Fair" soll ein jährlicher B2B-Event werden.
(Keystone-SDA) Die Messe soll in Basel stattfinden und eine Lücke im europäischen Veranstaltungskalender schliessen, wie es in einer begleitenden Medienmitteilung heisst. Bis heute fehle der Branche eine dedizierte internationale B2B-Plattform in Europa.
Die erste Ausgabe der «Basilia Jewellery & Watch Fair» soll im April 2027 in der Halle 2 der Messe Basel stattfinden. Vorgesehen sind 400 Ausstellerinnen und Aussteller.