Mehr Beschwerden an die Baselbieter Ombudsstelle – auch wegen KI

Keystone-SDA

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433 Personen haben sich 2025 wegen Beschwerden gegen die Baselbieter Verwaltung an die Ombudsstelle gewandt. Das entspricht einer Zunahme von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neu beschäftigen die Ombudsstelle auch KI-generierte Eingabe, wie die Landeskanzlei am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Diese beruhten oft auf falschen Grundlagen und würden überhöhte Erwartungen generieren. Dies führe zu einem «erhöhten Konfliktptontial» mit der Verwaltung und intensiviere die Arbeit der Ombusstelle, heisst es im Communiqué.

Die Ombudsstelle behandelte zudem 223 Anfragen, 32 Prozent mehr als im Vorjahr. Die hohen Fallzahlen entsprechen einem allgemeinen Trend bei den parlamentarischen Ombudsstellen. Gründe dafür sieht die Ombudsstelle in den geopolitischen Krisen, der zunehmend komplexeren Verwaltung, knappen Ressourcen und einer Individualisierung der Gesellschaft mit Bewusstsein um die eigenen Rechte.

Letztes Jahr gab es mehr Beschwerden zur kantonalen Verwaltung im Vergleich zu den Gemeinden. Betroffen waren vor allem die Steuerverwaltung, die Polizei, das Betreibungs- und Konkursamt sowie das kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, KIGA, wie es weiter heisst. Auf Gemeindeebene sind die Beschwerden vor allem im Bereich der Sozialhilfe gestiegen.

Einen Rückgang der Fälle stellt die Ombudsstelle bei den Beschwerden zur Schule auf zur Sekundarstufe I und II fest, wobei die Anzahl Fälle auf Primarstufe gleich blieb.

Die Ombudsstelle hiess 21 Prozent der Beschwerden gut und 16 Prozent teilweise gut, wie es im Jahresbericht heisst. Zudem verzeichnet sie fünf Whistleblowing-Fälle.