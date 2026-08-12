Mehr Ozonbelastung in beiden Basel als im ganzen letzten Jahr

Keystone-SDA

Teilen

Basel-Stadt und Baselland haben in diesem Hitzesommer bereits bis jetzt mehr Ozon-Grenzwertüberschreitungen als im gesamten letzten Jahr gemessen. Der Stundengrenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter wurde an allen Messstationen mehrfach überschritten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) «Die anhaltende Hitze und das sonnige, trockene Wetter begünstigten die Bildung von Ozon», heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung der beiden Kantone vom Mittwoch. Die Messstationen Basel St. Johann, Binningen BL, Sissach BL und Dornach SO haben 390 bis 440 Überschreitungen registriert.

Im Vergleich dazu wurde im gesamten letzten Sommerhalbjahr an diesen Stationen an 180 bis 260 Stunden eine Überschreitung der Grenzwerte gemäss Luftreinhalte-Verordnung (LRV) gemessen.

Mehr Ausreisser, doch keine höheren Konzentrationen

Trotz der langen Hitzeperiode liegen die gemessenen Spitzenkonzentrationen auf einem ähnlichen Niveau wie in den Vorjahren und sind nicht gestiegen, wie es weiter heisst. Werte von über 180 Mikrogramm pro Kubikmeter, wie sie vor sieben Jahren noch der Fall waren und eine Information an die Bevölkerung zur Folge hätten, wurden bisher nicht erreicht.

Die Luftqualität hat sich in den vergangenen Jahren insgesamt verbessert. Die Behörden beider Basel sehen sich darin bestätigt, dass getroffene Massnahmen wie die Lenkungsabgabe auf flüchtige organische Verbindungen sowie technische Hebel zur Reduktion der Stickoxidemissionen Wirkung zeigen.

Ozon ist ein farbloses, stechend riechendes Gas. Es reizt die Augen und Schleimhäute der Atemwege und vermindert die Leistungsfähigkeit der Lungen. Bei hohen Ozonkonzentrationen empfehlen die Behörden dieselben Verhaltensregeln wie bei Hitze, etwa sportliche und anstrengende Aktivitäten in die kühleren Morgenstunden zu verlegen.