Mehr Zeit für Zirkus: Gregory Knie steigt aus Steakhouse aus

Keystone-SDA

Gregory Knie hat seine Beteiligung am Restaurant Butchers Table laut "Blick" per Ende 2024 verkauft. „Letztes Jahr habe ich mich entschieden, mich auf meine eigenen Projekte zu konzentrieren“, sagte der Zirkusproduzent und Unternehmer der Zeitung.

(Keystone-SDA) Weitere Gründe für seinen Ausstieg gebe es nicht, es habe weder Streit noch finanzielle Probleme gegeben. Der Geschäftsführer des Lokals, Philipp Oehler, bestätigte dies dem «Blick» und betonte, dass das Unternehmen erfolgreich sei und es keine Veränderungen im Betrieb geben werde.

Seine gewonnene Zeit will Knie in seine Zirkusprojekte Salto und Ohlala sowie in seine geplante Hochzeit mit Céline Victor investieren. Ende 2023 hat der Sohn des Künstlers Rolf Knie (75) seine Verlobung bekannt gegeben. Ein Datum für die Hochzeit gebe es laut Gregory Knie allerdings noch nicht.