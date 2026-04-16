Mehrere 10’000 Franken durch Telefonbetrug im Aargau erbeutet

Keystone-SDA

In den vergangenen Tagen haben Kriminelle mehrere zehntausend Franken im Kanton Aargau durch Telefonbetrug erbeutet. Die Aargauer Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen. Die Fälle häuften sich aktuell, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Aargau hat laut Medienmitteilung am Mittwochnachmittag in Oberentfelden einen mutmasslichen Geldkurier festgenommen. Der 37-jährige Mazedonier aus der Ostschweiz habe einen grösseren Geldbetrag bei sich gehabt, den er nach ersten Erkenntnissen zuvor bei einem Betrugsopfer abgeholt haben soll. Die Kantonspolizei ermittelt.

In den letzten Tagen sei es zu mehreren Vorfällen gekommen, heisst es weiter. So habe eine vermeintliche Bankangestellte am Dienstag einer 79-Jährigen erklärt, es gebe Probleme mit einer Rechnung, sie solle die Polizei anrufen. Der vermeintliche Polizist habe die Seniorin am Telefon angewiesen, Geld abzugeben und einem Kurier zu übergeben. Sie habe dadurch 10’000 Franken verloren. Eine 83-Jährige verlor laut Mitteilung nach dem gleichen Muster viel Geld.

Andere Betroffene hätten den Schwindel durchschaut oder seien rechtzeitig von Angehörigen gewarnt worden. So habe die echte Kantonspolizei eine weitere Seniorin vor Schaden bewahren können, die vor einer Bankfiliale aufgefallen war. Sie hatte 15’000 Franken abgehoben.