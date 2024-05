Mehrere Darstellerinnen von “Emilia Pérez” in Cannes geehrt

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die spanische Schauspielerin Karla Sofía Gascón teilt sich den Preis für die beste Darstellerin beim Filmfest Cannes mit Zoe Saldana, Selena Gomez und Adriana Paz. Alle vier spielen Rollen im Musical “Emilia Pérez” von Jacques Audiard. Normalerweise wird der Preis nur an eine Person vergeben. Die 52-jährige Gascón ist die erste Transfrau, die die Auszeichnung in Cannes erhält. Sie bekam die Auszeichnung am Samstagabend in Cannes. Der Film erzählt von einem mexikanischen Kartellboss, der sein Geschlecht zur Frau angleichen lässt und anschliessend frühere Verbrechen sühnen will.