Mehrere Menschen im Zentrum Londons niedergestochen

Keystone-SDA

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Mitten im Zentrum Londons sind mehrere Menschen niedergestochen worden. Eine 47-jährige Frau gilt als verdächtig und wurde festgenommen, wie mehrere Medien unter Berufung auf die Londoner Metropolitan Police berichten.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach im bei Touristen beliebten Viertel Covent Garden in Westminster. Bei den Opfern handelt es sich nach Polizeiangaben um vier Männer im Alter von 34, 39, 42 und 52 Jahren. Sie seien mit Stichwunden aufgefunden worden. Die Männer seien versorgt und ins Spital gebracht worden, teilte der Ambulance Service der britischen Hauptstadt dem Sender Sky zufolge mit.

Die Einsatzkräfte wurden demnach bereits gegen Mittag zu dem Einsatzort gerufen, auch die Londoner Luftrettung sei alarmiert worden. Genauere Angaben zu den Hintergründen und zur Schwere der Verletzungen machten die Einsatzkräfte zunächst nicht.