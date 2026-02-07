Mehrere Tausend demonstrieren im Tessin gegen SRG-Initiative

Keystone-SDA

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Bellinzona für den öffentlichen Rundfunk demonstriert. Ihr Protest richtete sich gegen die Initiative "200 Franken sind genug", über die am 8. März abgestimmt wird.

1 Minute

(Keystone-SDA) An der Kundgebung nahmen 2000 Personen teil, wie die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekanntgab. Die Organisatoren sprachen von 6000 Teilnehmenden.

Aufgerufen hatten Vereine aus den Bereichen Kultur, Soziales und Sport. Der Demonstrationszug führte vom Bahnhof zum Regierungssitz.

Laut den Organisatoren würde die SRG-Initiative «insbesondere der italienischen Schweiz schaden: Der öffentliche Dienst spielt eine fundamentale Rolle auf unserem Territorium und stärkt den nationalen Zusammenhalt. Diese Rolle wäre gefährdet, wenn die Initiative angenommen würde», erklärten sie.

Anderer Meinung sind die Initianten. Das italienischsprachige RSI habe «durchaus Sparpotenzial», sagte der Tessiner SVP-Ständerat Marco Chiesa im Dezember zu Keystone-SDA.