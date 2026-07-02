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Mehrere Tote bei Explosion in Damaskus

Keystone-SDA

Bei einer Explosion im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach staatlichen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) 16 weitere seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Nach Angaben des Innenministeriums explodierte ein improvisierter Sprengsatz in einem Café nahe dem Justizpalast. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt worden. Zunächst war unklar, wer den Sprengsatz gelegt hatte.

Auf einem Video, das in sozialen Medien zirkulierte, war zu sehen, wie mehrere Menschen verletzt, mit Blut überströmt in dem Café liegen.

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