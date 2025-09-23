The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung mit Messer in Zug

Keystone-SDA

Bei einer Auseinandersetzung in Zug am Sonntagabend, bei der ein Messer verwendet wurde, sind drei Männer verletzt worden. Zwei von ihnen trugen schwere Stich- und Schnittverletzungen davon, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 22.30 Uhr erschienen zwei Männer beim Hauptgebäude der Zuger Polizei, wo sie um Hilfe baten. Sie wiesen Stich- und Schnittverletzungen auf. Nach der Behandlung durch Teams des Rettungsdiensts wurden sie in zwei verschiedene, ausserkantonale Spitäler gebracht und dort operiert, hiess es in der Mitteilung weiter. Beide sind 32 Jahre alt und türkische Staatsbürger.

In der Nacht hielt die Interventionseinheit Luchs einen Tatverdächtigen an seinem Wohnort in Zug an. Da er ebenfalls verletzt war, wurde auch er ins Spital eingeliefert, das er nach der Wundversorgung wieder verlassen konnte.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 48-jährigen Schweizer. Er wurde festgenommen. Überdies hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragt.

Die Untersuchungen zum Motiv und zum Tathergang laufen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft