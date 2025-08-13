Mehrheit spricht sich in Umfrage für E-ID aus
Sowohl für die Abstimmungsvorlage über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften als auch für das E-ID-Gesetz stehen die Chancen auf eine Annahme am 28. September laut einer Umfrage gut. Das E-ID-Gesetz kommt dabei aber auf eine knappere Mehrheit.
(Keystone-SDA) 56 Prozent der insgesamt über 21’000 Befragten sagten Stand Anfang August Ja zum E-ID-Gesetz, wie die am Mittwoch veröffentlichte Abstimmungsumfrage von «20 Minuten» und Tamedia zeigt.
40 Prozent der Befragten gaben an, ein Nein in die Urne werfen zu wollen. Mit der Ende 2024 genehmigten Vorlage wollen Bundesrat und Parlament es der Bevölkerung ermöglichen, online mittels eines digitalen Beweises die Identität zu belegen. Dagegen wurde das Referendum ergriffen.
Die Vorlage zur Liegenschaftssteuer wurde von einer klaren Mehrheit der Stimmberechtigten unterstützt. 65 Prozent gaben in der Umfrage an, mit Ja abstimmen zu wollen. Die Vorlage soll es den Kantonen ermöglichen, die durch die Abschaffung des Eigenmietwerts entstehenden Mindereinnahmen zu kompensieren.