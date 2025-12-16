Menuhin Festivals in Gstaad unter Daniel Hope mit Staraufgebot

Von Zubin Metha, über Pinchas Zukerman bis David Garrett: Der umtriebige Violinist Daniel Hope hat für seinen Einstand als neuer Leiter des Menuhin Festivals in Gstaad BE im Sommer 2026 viele grosse Namen der Szene aufgeboten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Zu Gstaad habe er eine ganz besondere Beziehung, sagte Daniel Hope am Montag an einer Medienkonferenz in Zürich. Es sei der Ort, wo seine Musikkarriere begonnen habe – mit der Begegnung als Kind mit Yehudi Menuhin, der Hopes Mutter als Sekretärin verpflichtet hatte.

Für das erste Festival unter seiner Leitung wartet er nun mit einem grossen Staraufgebot auf. Beginn ist am 16. Juli in der Kirche Saanen. Dort wird unter dem Motto «Living Legends» der 90-jährige Zubin Metha das Zürcher Kammerorchester als Orchestra in Residence dirigieren – mit dem Violinisten Pinchas Zukermann als Solist.

Konzert mit Stradivari- und Guarneri-Violinen

Danach folgen viele weitere grosse Namen, zu denen sich Hope auch selber zählen kann: Der amerikanischer Bariton Thomas Hampson wird sich von Royal Philharmonic Orchestra begleiten lassen, András Schiff wird mit einem Rezital aufwarten. während David Garrett mit einem Ensemble auftreten wird, das ausschliesslich auf Stradivari- und Guarneri-Violinen spielen wird.

Auch bekannte Schweizer Namen nannte Hope: so die Sopranistin Regula Mühlemann und den Pianisten Oliver Schnyder. Als neue Programmschiene wartet Hope mit «Ladies First» auf – ein Titel, der für sich selber spricht -, während unter dem Motto «Next Generation» nach wie vor viel Wert auf Auftrittsmöglichkeiten für den Nachwuchs gelegt wird.

Mit dem Chalet der Familie des bekannten Malers Balthus präsentierte Hope zudem einen neuen Ort für Konzertaufführungen. Das Menuhin Festival in Gstaad findet vom 16. Juli bis 5. September 2026 statt.